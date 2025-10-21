ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейският парламент отхвърли законопроект за мониторинг на горите

Европейският парламент СНИМКА: PIXABAY

Европейският парламент отхвърли предложени за Закон на ЕС за мониторинг на горите. При гласуването в Страсбург 370 законодатели гласуваха против предложението, 264 го подкрепиха, а девет се въздържаха, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

Представители на групата на консервативната Европейската народна партия (ЕНП), която включва партията на германския канцлер Фридрих Мерц, и групата на десните Европейските консерватори и реформисти (ЕКР), която включва партията на италианския премиер Джорджа Мелони, гласуваха против предложението.

Освен това депутати от крайнодесните групи също се противопоставиха на закона за мониторинг на горите. Двадесет либерали и двама социалдемократи също гласуваха против предложението.

С това гласуване Европейският парламент отхвърля предложението на Европейската комисия на първо четене.

ЕК представи законодателното предложение през ноември 2023 г. с цел запълване на пропуските в информацията за състоянието на горите, за да направи горите по-устойчиви на трансгранични заплахи като вредители, суши и горски пожари.

