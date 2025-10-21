Откраднатите бижута от Лувъра са на стойност 88 милиона евро

Прокурорът на Париж Лор Бекюо съобщи тази вечер, че щетите от грандиозния обир на бижута от Лувъра в неделя са оценени от куратора на музея на 88 милиона евро, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Прокурорката поясни, че това е само икономическият аспект на зрелищната кражба.

„Щетите са оценени от куратора на Лувъра на 88 милиона евро, сума, която е „изключително впечатляваща, но няма нищо общо и не може да се сравни с историческия ущърб", добави прокурорката пред Ер Те Ел. Тя уточни, че престъпниците „няма да спечелят" тази сума, „ако им хрумне много лошата идея да стопят тези бижута".

Дръзкият обир бе извършен посред бял ден, докато в музея имало посетители. Бяха откраднати общо девет бижута, сред които корона, принадлежала на съпругата на Наполеон III, императрица Евгения, която по-късно бе открита.

Сред безценните бижута, които са били откраднати, е голяма брошка за бюст на императрица Евгения с 2634 диаманта. Музеят я е закупил през 2008 г. за 10,5 милиона долара. Преди това тя е била частна собственост на колекционер в САЩ.

Бандитите ползвали ъглошлайф, за да разбият един от прозорците и да влязат в галерията. Избягали от мястото на престъплението с електрически тротинетки.

Заради грабежа хиляди души бяха евакуирани от Лувъра, който е най-посещаваният музей в света. Нунес посочи, че извеждането на хората е преминало "без проблеми", и изрази надежда, че извършителите ще бъдат открити "възможно най-бързо".

Кражбите от Лувъра поначало са рядкост благодарение на строгата охрана. Най-известната е от 1911 г., когато е откраднат шедьовърът на Леонардо да Винчи "Мона Лиза". Тогава поетът Гийом Аполинер и художникът Пабло Пикасо биват разпитани от полицията, но виновникът се оказал италианец, който от чувство за национална гордост искал картината да бъде върната в Италия. "Мона Лиза" е намерена три години по-късно във Флоренция и върната в Париж. По онова време картината не е толкова известна, колкото е сега.

В обир през 1983 г. от Лувъра изчезнаха някои предмети от XVI век, които бяха открити едва през 2011 г. А последният подобен случай е от 1998 г., когато е открадната картина на художника Камий Коро от XIX век. Уви, и до днес произведението на изкуството не е намерено, но кражбата му води до значителна реформа в системата за сигурност.