Откриха вероятната причина за пукване на предното стъкло на самолета, кацнал аварийно

Председателят на Националния съвет за транспортна безопасност на САЩ заяви днес, че метеорологичен балон може да е причината за пукване на предното стъкло на самолет на авиокомпания „Юнайтед Еърлайнс" на височина повече от 10 000 метра, което наложи аварийно кацане, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Системата „Уйндборн", която оперира с метерологични балони, заяви в понеделник вечерта, че смята, че един от нейните балони е ударил самолета на в четвъртък миналата седмица над Юта.

Председателката на съвета Дженифър Хоменди заяви, че е получила доклада от компанията и го разглежда като част от разследването. Тя съобщи още, че инцидентът е можело да бъде „наистина опустошителен за самолета и хората на борда".

При инцидента пострада и пилотът.