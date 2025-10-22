ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Генералният секретар на НАТО ще пристигне днес във Вашингтон за среща с Тръмп

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Twitter/@EgbertB4715

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще пристигне днес на двудневно посещение във Вашингтон, където ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес, като се позова на неговия екип.

Рюте и Тръмп ще обсъдят "няколко въпроса, свързани с подкрепата на НАТО за Украйна и усилията на САЩ за траен мир", каза служител на алианса пред АФП.

Генералният секретар на НАТО отдавна развива отношенията си с президента на САЩ, за да придобие влияние по "горещи въпроси" като войната в Украйна, отбелязва Франс прес.

Европейските лидери се опасяват от постигането на споразумение в ущърб на Украйна и сигурността на Европа като цяло, предаде БТА.

Техните притеснения се засилиха след срещата между президента на САЩ и украинския му колега Володимир Зеленски в Белия дом в петък, посочва АФП. Според високопоставен представител на украинските власти Тръмп е оказал натиск върху Зеленски да отстъпи целия Донбас на Русия.

Европейските лидери продължават да призовават от своя страна за засилване на натиска върху Русия, включително от САЩ, чийто президент засега отказва да затегне санкциите срещу нея.

