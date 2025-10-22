ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп се отказва от среща с Путин засега

Доналд Тръмп Снимка: КМГ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не иска "безсмислена среща" с руския си колега Владимир Путин, предаде Франс прес.

Тръмп каза това, след като по-рано вчера стана ясно, че засега няма да има нова среща между него и Путин след тази в Аляска през август. Причината са разминаванията в позициите за войната в Украйна, посочи БТА.

Едва миналата седмица президентът на САЩ анонсира такава среща в Будапеща, като изтъкна напредък в преговорите за Украйна.

"Не, не, не искам безсмислена среща. Не искам да се губи време, така че ще видим какво ще се случи", каза обаче Тръмп пред репортери в Белия дом вчера.

Отказът на Русия да се съгласи незабавно на прекратяване на огъня хвърли сянка върху усилията за започване на преговори, отбелязва Ройтерс.

В "неофициален документ", изпратен до Вашингтон, Москва е повторила условията си за постигане на мирно споразумение с Киев, казаха пред агенцията двама представители на американските власти и още един човек, запознат със ситуацията.

Русия по-конкретно иска да ѝ бъде предаден контролът върху целия Донбас - нещо, което Украйна отказва да приеме.

Доналд Тръмп

