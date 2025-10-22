ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Летището на Вилнюс бе затворено заради балони за контрабанда на цигари от Беларус

Летище СНИМКА: pixabay

Летището на литовската столица Вилнюс бе затворено снощи заради балони на контрабандисти, предаде Ройтерс, като се позова на Националния център за управление на кризи.

Той обясни, че работата на аерогарата е нарушена заради "метеорологични балони, използвани за контрабанда на цигари от Беларус", посочи БТА.

Досега са пренасочени осем пристигащи полета, включително към литовския град Каунас и столицата на съседна Полша - Варшава, съобщи операторът на летището на Вилнюс.

Това е поредният случай в последно време на затваряне на летище в Европа заради летящи обекти, най-вече дронове.

Инцидентът във Вилнюс е вторият по рода си този месец. Летището на литовската столица вече бе затворено на 5 октомври заради балони с хелий, натоварени с контрабандни цигари от съседната страна.

