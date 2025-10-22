Летището на Вилнюс бе затворено заради балони за контрабанда на цигари от Беларус

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Летището на литовската столица Вилнюс бе затворено снощи заради балони на контрабандисти, предаде Ройтерс, като се позова на Националния център за управление на кризи.

Той обясни, че работата на аерогарата е нарушена заради "метеорологични балони, използвани за контрабанда на цигари от Беларус", посочи БТА.

Досега са пренасочени осем пристигащи полета, включително към литовския град Каунас и столицата на съседна Полша - Варшава, съобщи операторът на летището на Вилнюс.

Това е поредният случай в последно време на затваряне на летище в Европа заради летящи обекти, най-вече дронове.

Инцидентът във Вилнюс е вторият по рода си този месец. Летището на литовската столица вече бе затворено на 5 октомври заради балони с хелий, натоварени с контрабандни цигари от съседната страна.