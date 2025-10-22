ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов модерен апарат в помощ на неонатолозите в ,Мам...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21552471 www.24chasa.bg

Земетресения бяха регистрирани край Камчатка и Еквадор

1048
Земетресение СНИМКА: Pixabay Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресения бяха регистрирани край полуостров Камчатка в руския Далечен изток и Еквадор. Засега няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети, нито е издадено предупреждение за вълни цунами.

Земетресението край Камчатка е било с магнитуд 5,3, предаде ТАСС, като се позова на местния филиал на Единната геофизична служба към Руската академия на науките.

Трусът станал на дълбочина от 48,7 километра, с епицентър на 71 километра от град Петропавловск Камчатски, се казва в съобщението.

Камчатка се намира в сеизмичен район, където често биват регистрирани земетресения и изригват вулкани, посочи БТА.

В края на юли край руския полуостров бе регистриран най-силният трус на Земята от 2011 г. Земетресението с магнитуд 8,7 доведе до образуването на вълни цунами в Тихия океан.

Трусът с магнитуд 5,6 бе регистриран междувременно край бреговете на Еквадор, предаде Ройтерс, като се позова на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Земетресението е станало на дълбочина от 35 километра.

Еквадор се намира в Тихоокеанския огнен пръстен. Това е най-сеизмичният район на Земята, като там често стават земетресения и изригват вулкани.

Земетресение СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса