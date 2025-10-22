Израелската армия обяви кои са двамата мъртви заложници, чиито тленни останки бяха предадени вчера

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия обяви рано тази сутрин, че е установена самоличността на двамата мъртви заложници, чиито тленни останки бяха предадени вчера, предаде Франс прес.

Това са 38-годишният Тамир Адар, който е бил убит при атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., и Арие Залманович, на 85 години, посочи БТА.

Залманович, земеделец по професия и един от основателите на кибуца Нир Оз, бе показан по-късно същата година на видеозапис, на който каза, че е получил сърдечен пристъп. Смъртта му бе потвърдена през декември 2023-та от управата на кибуца.