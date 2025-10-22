ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов модерен апарат в помощ на неонатолозите в ,Мам...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21552500 www.24chasa.bg

Израелската армия обяви кои са двамата мъртви заложници, чиито тленни останки бяха предадени вчера

772
СНИМКА: Пиксабей

Израелската армия обяви рано тази сутрин, че е установена самоличността на двамата мъртви заложници, чиито тленни останки бяха предадени вчера, предаде Франс прес.

Това са 38-годишният Тамир Адар, който е бил убит при атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., и Арие Залманович, на 85 години, посочи БТА.

Залманович, земеделец по професия и един от основателите на кибуца Нир Оз, бе показан по-късно същата година на видеозапис, на който каза, че е получил сърдечен пристъп. Смъртта му бе потвърдена през декември 2023-та от управата на кибуца.

СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса