Литва затвори граничните пунктове с Беларус след навлизането във въздушното ѝ пространство на балони на контрабандисти

Летище СНИМКА: pixabay

Литва затвори контролно-пропускателните пунктове по границата си с Беларус в отговор на навлизането във въздушното ѝ пространство на балони от съседната страна, предаде Ройтерс, като се позова на литовския Национален център за управление на кризи.

Снощи летището на литовската столица Вилнюс бе затворено заради балоните, използвани за контрабанда на цигари, посочи БТА.

Справка на уебсайта на аерогарата показва, че редица полети са били отменени или забавени, а самолети, които е трябвало да кацнат във Вилнюс, са били пренасочени.

"Решението (за затваряне на граничните пунктове) ще бъде преразгледано, след като летището (на литовската столица) бъде отворено отново", каза пред репортери ръководителят на кризисния център Вилмантас Виткаускас.

Летище СНИМКА: pixabay

