Министерството на икономиката на Киргизстан отбеляза значителния принос на жените за икономическото развитие на страната

Президентът на Киргизстан Садир Джапаров Снимка: Екс/ @SultanDosaliev

Жените внасят значителен принос в икономическото развитие на Киргизстан, заяви заместник-министърът на икономиката и търговията на страната Султан Ахматов по време на Форума да жените предприемачи на Централноазиатското регионално икономическо сътрудничество, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Той припомни, че киргизстанското правителство е утвърдило програма, в чиито рамки в законодателството е въведено понятието „женско предприемачество", посочи БТА.

„Това говори, че обръщаме сериозно внимание на развитието на женския бизнес. Форумът ще послужи за важна площадка за обмен на мнения и опит между жени предприемачи от Киргизстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузия, Азербайджан и други страни", отбеляза Ахматов.

Той подчерта, че участието на жените в бизнеса помага не само за ръста на икономиката, но и за формирането на приобщаващ и устойчив модел на развитие.

Президентът на Киргизстан Садир Джапаров Снимка: Екс/ @SultanDosaliev

