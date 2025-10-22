ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Истанбулската община Бахчелиевлер въвежда иновационна система, която подпомага безопасното придвижване на жените от района

Истанбул СНИМКА: Pixabay

Истанбулската община Бахчелиевлер (в европейската част на града) въвежда иновационна система, чрез която живеещите в района жени, които се притесняват да излизат сами, могат да повикат общински полицаи, които да ги съпровождат, предаде Анадолската агенция.

В рамките на инициативата жените от Бахчелиевлер могат да позвънят по всяко време на денонощието на предоставен от общината номер и да бъдат ескортирани от моторизиран екип на общинската полиция, посочи БТА.

По думите на кмета на общината Хакан Бахадър, новата мярка е насочена най-вече към жените и момичетата, които се прибират от училище, университет или работа в тъмната част на денонощието и изпитват притеснения относно безопасното преминаване по улиците. „Това (системата за придружаване на жени) е нещо, което трябва да се случва на все повече места. Виждаме подобни примери и в Европа и Америка. Получавам положителна реакция от гражданите и затова ще продължим да предоставяме тази услуга", коментира Бахадър, призовавайки кметовете на останалите общини в турския мегаполис също да предприемат подобни инициативи.

Нилгюн Гюл, полицайка от общината, участваща в новата инициатива, споделя, че за нея е удоволствие да помага на жени, които се чувстват застрашени. „Късно вечерта, намиращите се на уединени или труднодостъпни места наши съседки се обръщат към нас. Взимаме от посочено от тях място и ги придружаваме с нашите мотоциклети до мястото, където искат да отидат", споделя Гюл, като подчертава, че жените, които използват услугата, посрещат полицейските служители с радост.

