Един от обвиняемите за убийството на кандидата за президент Мигел Урибе бе осъден на 21 години затвор в Колумбия

Един от обвиняемите за убийството на кандидата за президент на Колумбия Мигел Урибе бе осъден на 21 години затвор, предаде Франс прес.

Смятан за фаворит в надпреварата, 39-годишният Урибе почина на 11 август, след като бе прострелян на предизборен митинг в столицата Богота на 7 юни, посочи БТА.

Покушението отвори отново стари рани в една страна, белязана от политически убийства през 80-те и 90-те години на миналия век, отбелязва АФП.

Във връзка с убийството на сенатора бяха арестувани шестима души, включително заподозреният за стрелбата - 15-годишен наемен убиец. Тийнейджърът бе осъден в края на август на седем години в център за задържане на непълнолетни.

Подсъдимият Карлос Едуардо Мора Гонсалес, който призна, че е транспортирал наемния убиец, получи вчера присъда от 21 години затвор.

За услугата са му били платени 5 милиона колумбийски песос (около 770 долара).

Властите посочиха, че убийството е било поръчано от "Сегунда Маркеталия" - фракция, отцепила се от бившата партизанска групировка Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК). Тя отрече да е замесена, отбелязва АФП.