ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пилешко месо без документи иззеха при съвместна пр...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21552724 www.24chasa.bg

Земетресение с магнитуд 4,7 в района на гръцкия остров Родос

896
Земетресение СНИМКА: Pixabay Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано рано тази сутрин в района на гръцкия остров Родос, сочат данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

По информация на EMSC трусът е бил регистриран в 05:45 ч. местно (и българско време) на дълбочина 30 километра, а епицентърът му е бил във водите на Егейско море между гръцкия остров Родос и бреговете на турския окръг Мугла.

Трусът е регистриран и от турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер, предава Анадолската агенция.

За момента няма данни за пострадали хора и нанесени щети вследствие на земетресението, посочи БТА.

Земетресение СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание