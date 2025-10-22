ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украинският град Измаил бе подложен тази нощ на атака с дронове, щети са нанесени на енергийната и пристанищната инфраструктура

Дронове

През нощта украинският крайдунавски град Измаил в Одеска област бе подложен на атака с дронове, щети са нанесени на енергийната и пристанищната инфраструктура, съобщи оперативният щаб на Измаилската районна държавна администрация във Фейсбук.

Електрозахранването на града постепенно се възстановява. Оперативният щаб и всички съответни служби на Измаилски район работят за отстраняването на последиците от нападението, съобщава още Измаилската администрация.

По информация на щаба цялата критична инфраструктура работи. Пострадали няма. Възникналите пожари бързо са били потушени, посочи БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Дронове

