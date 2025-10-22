Гласуват ограничаване на протестите пред парламента в Гърция

Гръцкото правителство ще гласува на 22 октомври промяна относно статута на площад „Синтагма" пред парламента в Атина, с цел да ограничи протестите, които редовно се организират там.

Ожесточен сблъсък с ясни идеологически характеристики между правителството и опозиционните партии се разигра в пленарната сесия на парламента по повод изменението статута на паметника на Незнайния воин, което се очаква да бъде гласувано тази сутрин.

Депутатите обсъдиха вчера промените в закона за собственост и охрана на Паметника на Незнайния воин, който се намира пред гръцкия парламент.

Промяната на закона е предизвикана относно забрана на протести и стачки в центъра на Атина, които според опозицията, компрометират правителството на консерваторите. След промяната в закона паметникът ще се охранява като военен обект без право на протести до и около него.

„Това е национален паметник, който принадлежи на всички, а не като точка на протест и активизъм, независимо колко уважителни могат да бъдат те", каза Премиерът от парламентарната трибуна, обръщайки се по-специално към родителите на жертвите на трагедията в Темпи, и отбеляза, че „безскрупулни политици" се опитват да присвоят и опетнят техните искания.

Лидерите на опозицията критикуваха премиера Кириакос Мицотакис и правителството му, че са превърнали в партийна собственост един паметник и се страхуват от протестите на гърците.