Косово предлага да помогне на Великобритания в борбата с нелегалната миграция в замяна на помощ за укрепване на сигурността му срещу заплахи

Косово е първата страна, която публично потвърди, че разглежда възможност за изграждане на центрове за завръщане на търсещи убежище лица, отхвърлени от Великобритания, съобщи косовският вестник "Коха диторе".

Косовският премиер Албин Курти заяви в навечерието на Срещата на върха на Западните Балкани в рамките на инициативата Берлински процес, която се очаква да се проведе днес в Лондон, че Косово "желае да помогне" на Великобритания в борбата с нелегалната миграция в замяна на подкрепа за укрепване на сигурността му срещу заплахи от страна на Сърбия и Русия, посочи БТА.

"Искаме да помогнем на Великобритания. Виждаме това като приятелско и политическо задължение. Въпреки че капацитетите ни са ограничени, сме готови да допринесем", заяви Курти пред британския в. "Таймс", цитиран от "Коха диторе".

Три балкански страни – Албания, Черна гора и Босна и Херцеговина – отхвърлиха британското предложение за изграждане на такива центрове, припомня косовският вестник. Албанският премиер Еди Рама заяви, че такова споразумение не би било прието "никога в Албания", докато черногорският му колега Милойко Спаич заяви, че Черна гора не е част от пътя за контрабанда на мигранти на Балканите.

Великобритания търси партньор в региона като част от усилията за възпиране на нелегалните преминавания през Ламанша, където тази година са регистрирани 37 хиляди мигранти – ръст от 30 процента в сравнение с миналата година, отбелязва "Коха диторе".

Албанската редакция на Радио Свободна Европа съобщи през май, че косовското правителство е изразило готовност да обсъди с Обединеното кралство предложение за изграждане на "центрове за завръщане" в Косово за търсещите убежище лица, които са били отхвърлени от британския остров.