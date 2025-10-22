ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турски шофьор на камион е арестуван на пристанището в Солун, возил мигранти

Камион Снимка: pixabay

Турски шофьор на камион е задържан от гръцката бреговата охрана на солунското пристанище след откриването на седем сирийци, сред които четири деца, в ремаркето на камиона му, съобщава електронното издание на в. „Катимерини".

В показанията на задържаните сирийски граждани, които са роднини, се твърди, че те са се качили на превозното средство на паркинг, разположен близо до Истанбул, без шофьорът да знае. По време на разпит 24-годишния шофьор на камиона също посочва, че седемте лица са се качили в камиона без неговото знание и отрича да е превозвал мигранти за пари, посочи БТА.

Въпреки показанията на шофьора и мигрантите разследващите разпоредиха задържането на шофьора и започнаха допълнително разследване по случая.

Камион Снимка: pixabay

