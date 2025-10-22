Групата "Обнови Европа" в ЕП ще изпрати мисия в България, свързана с върховенството на закона

Групата "Обнови Европа" в Европейския парламент съобщи, че е решила да изпрати в България проучвателна мисия, свързана с върховенството на закона у нас. Евродепутатите ще посетят София и Варна, а след това ще изготвят доклад и ще го предадат на Европейската комисия.

Решението е по повод съобщенията за политическо преследване, злоупотреба с прокурорски правомощия и системно възпрепятстване на съдебната реформа, отбелязват от парламентарната група. Това решение идва на фона на нарастващите опасения около задържането на кмета на Варна Благомир Коцев на 8 юли 2025 г. - случай, показателен за ерозията на съдебната независимост в България, се допълва в текста.

Работната група ще се състои от петима евродепутати и предвижда срещи у нас с магистрати, журналисти и организации на гражданското общество. Окончателен доклад с препоръки ще бъде представен до май догодина, преди годишния доклад на Европейската комисия за върховенството на закона в ЕС, се допълва в съобщението.

"Обнови Европа" отново призовава ЕК да действа без отлагане и да спре плащанията от европейския бюджет за нашата страна, свързани със съдебната реформа, докато България не даде доказателство за истинска институционална независимост и не повиши отчетността на прокуратурата с истинско разделение на властите.

Председателят на парламентарната група Валери Айер заявява, че случаят с Благомир Коцев не е изолиран инцидент, а предизвикателство за решимостта на Европа да защитава своите ценности, когато са оспорвани от онези, които злоупотребяват с държавната власт за политически цели. Очакваме пълно съдействие от страна на българското правителство, казва тя. Средствата от ЕС никога не трябва да подкрепят системи, които подкопават върховенството на закона, настоява Айер.

По-късно днес ЕП ще обсъди състоянието на върховенството на закона в нашата страна по искане на "Обнови Европа". Дебатът е озаглавен "Продължаващите нападки срещу демократичните институции и върховенството на закона в България".