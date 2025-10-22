ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Величие" също няма да подкрепят ротация на предсе...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21553403 www.24chasa.bg

Групата "Обнови Европа" в ЕП ще изпрати мисия в България, свързана с върховенството на закона

Николай Желязков, БТА

1424
Европейския парламент Снимка: pixabay

Групата "Обнови Европа" в Европейския парламент съобщи, че е решила да изпрати в България проучвателна мисия, свързана с върховенството на закона у нас. Евродепутатите ще посетят София и Варна, а след това ще изготвят доклад и ще го предадат на Европейската комисия.

Решението е по повод съобщенията за политическо преследване, злоупотреба с прокурорски правомощия и системно възпрепятстване на съдебната реформа, отбелязват от парламентарната група. Това решение идва на фона на нарастващите опасения около задържането на кмета на Варна Благомир Коцев на 8 юли 2025 г. - случай, показателен за ерозията на съдебната независимост в България, се допълва в текста.

Работната група ще се състои от петима евродепутати и предвижда срещи у нас с магистрати, журналисти и организации на гражданското общество. Окончателен доклад с препоръки ще бъде представен до май догодина, преди годишния доклад на Европейската комисия за върховенството на закона в ЕС, се допълва в съобщението.

"Обнови Европа" отново призовава ЕК да действа без отлагане и да спре плащанията от европейския бюджет за нашата страна, свързани със съдебната реформа, докато България не даде доказателство за истинска институционална независимост и не повиши отчетността на прокуратурата с истинско разделение на властите.

Председателят на парламентарната група Валери Айер заявява, че случаят с Благомир Коцев не е изолиран инцидент, а предизвикателство за решимостта на Европа да защитава своите ценности, когато са оспорвани от онези, които злоупотребяват с държавната власт за политически цели. Очакваме пълно съдействие от страна на българското правителство, казва тя. Средствата от ЕС никога не трябва да подкрепят системи, които подкопават върховенството на закона, настоява Айер.

По-късно днес ЕП ще обсъди състоянието на върховенството на закона в нашата страна по искане на "Обнови Европа". Дебатът е озаглавен "Продължаващите нападки срещу демократичните институции и върховенството на закона в България".

Европейския парламент Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание