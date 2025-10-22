Турция удължи мандатите, позволяващи разполагането на военни в Ирак, Сирия и Ливан

Турският парламент официално одобри подписаните от турския президент Реджеп Тайип Ердоган предложения за удължаване с три години на мандата, позволяващ разполагането на турски военни в Ирак и Сирия, и с две години на този, позволяващ разполагането на турски военни в Ливан, предаде ТРТ Хабер.

В приетото предложение за удължаването на отнасящия се за Ирак и Сирия мандат се посочва, че то е свързано с продължаващите терористични заплахи по южните граници на Турция и липсата на стабилност в региона, като по-специално е обърнато внимание на заплахите от обявената за терористична Кюрдска работническа партия (ПКК) и елементи на „Ислямска държава", които все още продължават да действат в Сирия, посочи БТА.

Като заплаха за сигурността на Турция са посочени и сирийските кюрдски Сили за защита на народа (СЗН), които според текста на предложението „отказват интеграция със сирийското централно правителство поради сепаратисткия си дневен ред и по този начин възпрепятстват усилията за постигане на трайна стабилност в Сирия".

Съгласно приетото предложение турските въоръжени сили ще бъдат упълномощени да провеждат трансгранични операции срещу терористични заплахи и да предприемат необходимите мерки съгласно международното право за защита на националната сигурност на Турция, отбелязва „Тюркийе тудей". Предложението позволява също така, когато е необходимо, чуждестранни въоръжени сили да бъдат разположени в Турция за същите цели.

В приетото предложение относно Ливан се посочва, че турските военни ще продължат участието си в структурите на Временните сили на ООН в Ливан (UNIFIL) през следващите две години. В текста се посочва още, че последно мандатът на UNIFIL е удължен до 31 декември 2026 г. с решение на Съвета за сигурност на ООН и е решено постепенната ликвидация на UNIFIL да започне до 2027 г.