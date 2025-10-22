Поне 46 загинали след зверска катастрофа на магистрала в Уганда (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поне 46 са загиналите след зверска катастрофа между няколко автомобила на магистрала в Уганда, съобщи Би Би Си.

Полицията оправда по-ранната информация за 63 загинали.

Катастрофата е станала, когато два автобуса, пътуващи в противоположни посоки, се сблъскали челно, докато се опитвали да изпреварят други две превозни средства – камион и лек автомобил – на магистралата Кампала-Гулу в 00:15 местно време.

Един от автобусите е отклонил в опит да избегне сблъсъка, но в процеса е причинил „челен и страничен сблъсък", който е довел до верижна катастрофа, при която други превозни средства са загубили контрол и са се преобърнали.

Освен загиналите, пътниците на превозните средства, участвали в катастрофата, и няколко други са били ранени, съобщи полицията. Започнато е разследване.

Ранените са откарани в различни болници в западния град Кириандонго.

След нова информация от болницата, полицията съобщи, че жертвите, които първоначално са били обявени за мъртви, в момента получават медицинска помощ.

Регионалният говорител на полицията Юлиус Хакииза приписа катастрофата на автобус, който „се е опитал да изпревари".

Магистралата между столицата Кампала на юг и северния град Гулу е една от най-натоварените в страната.

След катастрофата полицията призова шофьорите да избягват „опасното и непредпазливо изпреварване".

Тя заяви, че това „остава една от основните причини за катастрофите в страната".