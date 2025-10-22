Бивш президент на Боливия обвинен за трафик на хора

Прокуратурата в департамента Тариха официално внесе в съда обвинителен акт за трафик на хора с утежняващи вината обстоятелства срещу бившия боливийски президент Ево Моралес (2006-2019), съобщи испанската агенция ЕФЕ.

Окръжният прокурор Сандра Гутиерес заяви, че обвинителният акт е резултат от задълбочен анализ на всички доказателства и доклади, събрани по време на разследването на случая.

"Ще изчакаме наказателното производство да приключи и след като съдията анализира всички доказателства, делото ще бъде разпределено в съответния съд, за да се определи началната дата на процеса", обясни Гутиерес на пресконференция, пише БТА.

Според документите по делото Моралес е обвинен в това, че има дете от 15-годишно момиче. Майката на момичето също е обвинена в трафик на хора, тъй като прокуратурата смята, че тя е насърчавала сближаването между дъщеря ѝ и бившия президент, очаквайки в замяна да получи политически пост.

През октомври 2024 г. прокурор Гутиерес издаде заповед за арест на бившия президент, която по-късно беше одобрена от съд в Тариха. Оттогава Ево Моралес на два пъти бе призован да се яви пред магистратите, за да даде показания, но той не го направи, позовавайки се на влошено здравословно състояние.