ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фабрика в Косово ще произвежда 20 млн. патрона год...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21553882 www.24chasa.bg

Бивш президент на Боливия обвинен за трафик на хора

1128
ЕВО МОРАЛЕС

Прокуратурата в департамента Тариха официално внесе в съда обвинителен акт за трафик на хора с утежняващи вината обстоятелства срещу бившия боливийски президент Ево Моралес (2006-2019), съобщи испанската агенция ЕФЕ.

Окръжният прокурор Сандра Гутиерес заяви, че обвинителният акт е резултат от задълбочен анализ на всички доказателства и доклади, събрани по време на разследването на случая.

"Ще изчакаме наказателното производство да приключи и след като съдията анализира всички доказателства, делото ще бъде разпределено в съответния съд, за да се определи началната дата на процеса", обясни Гутиерес на пресконференция, пише БТА.

Според документите по делото Моралес е обвинен в това, че има дете от 15-годишно момиче. Майката на момичето също е обвинена в трафик на хора, тъй като прокуратурата смята, че тя е насърчавала сближаването между дъщеря ѝ и бившия президент, очаквайки в замяна да получи политически пост.

През октомври 2024 г. прокурор Гутиерес издаде заповед за арест на бившия президент, която по-късно беше одобрена от съд в Тариха. Оттогава Ево Моралес на два пъти бе призован да се яви пред магистратите, за да даде показания, но той не го направи, позовавайки се на влошено здравословно състояние.

ЕВО МОРАЛЕС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание