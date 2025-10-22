ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фабрика в Косово ще произвежда 20 млн. патрона год...

В Германия обмислят да върнат наборната военна служба

Наборни войници

Председателят на Германската асоциация на военнослужещите от запаса Патрик Зенсбург заяви, че Германия ще трябва да възстанови наборната военна служба, въпреки очакванията за силен приток на доброволно записали се в армията, предаде ДПА.

"Ще привлечем много повече доброволци, отколкото се очаква. Става дума за около 40 000 души, които трябва да наберем от над 600 000 мъже и жени в една възрастова група. Сигурен съм, че ще ги наберем. В дългосрочен план обаче няма да е достатъчно да разчитаме само на резервите и въоръженото гражданско население. Ето защо в крайна сметка ще бъде необходима наборна служба", каза Зенсбург в интервю за мрежата Ар Ен Де, предаде БТА.

Бившият депутат от Християндемократическия съюз описа потенциалните нужди при военен сценарий.

Военната служба в Германия беше преустановена през 2011 г. Новият закон за военната служба трябва да влезе в сила на 1 януари и предвижда първоначално доброволно записване в армията.

Управляващата коалиция все още обсъжда подробностите, включително какви мерки да бъдат предприети, ако броят на доброволците се окаже недостатъчен. Както и дали всички млади мъже отново трябва да преминават оценка за годност за военна служба - предложение, подкрепено от министъра на отбраната Борис Писториус.

Ръководителката на Германския Червен кръст Герда Хаселфелдт призова поканите за военна служба да включват и информация за възможностите за социална служба. "Това би могло да бъде лесен начин за значително повишаване на гражданската ангажираност", заяви тя.

