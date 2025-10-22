Кандидат на Тръмп за шеф на федерална агенция се отказа, обвиниха го в нацистки публикации

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кандидат за ръководител на независима американска федерална агенция за защита на разобличителите, който бе обвинен в това, че прави пронацистки публикации в социалните мрежи, оттегли номинацията си, след като научи, че няма необходимата подкрепа, предаде ДПА.

Пол Инграсия, който бе номиниран за поста от американския президент Доналд Тръмп, съобщи в "Екс", че няма да участва в изслушването пред Сената, което бе насрочено за утре.

"За жалост нямам достатъчно гласове от Републиканската партия към този момент", заяви той, пише БТА.

Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн, сенатор републиканец от Южна Дакота, както и още най-малко трима членове на Републиканската партия, намекнаха, че няма да гласуват за него, пишат американски медии.

Списание "Политико" съобщи в понеделник, че Инграсия е написал в групов чат с млади привърженици на Републиканската партия, че у него има "нацистка жилка". Той е казал още, че активистът за правата на чернокожите Мартин Лутър Кинг и неговият "празник" трябва да бъдат премахнати и хвърлени в седмия кръг на ада, където им е мястото", пише "Политико".

Изданието съобщи, че служител на Белия дом е казал, че Инграсия "вече не е номиниран".

