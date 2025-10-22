Литва отвори летището във Вилнюс и границите си с Беларус

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Литва отвори отново граничните си пунктове с Беларус, след като през нощта преминаването през тях беше спряно поради нарушения на въздушното пространство на балтийската република от балони, идващи от Беларус, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Информацията е от литовския Национален център за управление на кризи.

Летище Вилнюс също възобнови нормалното си функциониране рано днес, след като въздушният трафик беше преустановен късно вчера, когато десетки балони на контрабандисти, летящи от съседна Беларус, навлязоха във въздушното пространство на столицата.

Твърди се, че излитащите от Беларус балони се използват за контрабандно пренасяне на цигари.