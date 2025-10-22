Унгария отново предлага да е домакин на среща между Путин и Тръмп

Унгария остава готова да бъде домакин на среща на високо равнище за мир между САЩ и Русия, тъй като единство тя дава надежда за разрешаване на войната в Украйна, заяви външният министър Петер Сиярто в днешно интервю за американските медии, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

Според изявление на МВнР в Будапеща, Сиярто е приветствал факта, че президентите на САЩ и Русия са разговаряли отново миналата седмица, така че има надежда за лична тяхна среща в Будапеща, въпреки че са повдигнати въпроси относно времето на провеждането ѝ.

Сиярто заяви, че Унгария остава готова да бъде домакин на срещата. "Правителството ни представляваше каузата на мира през последните три години и половина", заяви той, допълвайки, че Унгария ще осигури всички необходими условия за успех на срещата и изрази надежда, че тя ще се проведе.

Коментирайки отлагането, министърът заяви, че датата все още не е определена. Той също така изрази надежда, че срещата му с неговия американски колега Марко Рубио ще предостави по-ясна картина, предаде БТА.