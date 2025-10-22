КМГ: МВнР: Надяваме се ЕС да спази ангажимента си в подкрепа на свободната търговия и против протекционизма

На 22 октомври говорителят на китайското Външно министерство Гуо Дзякун води редовната пресконференция. Журналист пита за китайски коментар относно уговорената среща между Китай и ЕС в Брюксел по Контрол на износа на редкоземни елементи от Китай. Това съобщи КМГ.

„Искам да подчертая, че същността на търговско-икономическите отношения между Китай и Европа е взаимно допълване на предимства и взаимна изгода. Надяваме се европейската страна да спази ангажимента си в подкрепа на свободната търговия и против търговския протекционизъм, да осигури справедлива, прозрачна и недискриминационна бизнес среда за предприятията от всички страни, с реални действия да защити пазарната икономика и правилата на Световната търговска организация, както и да настоява за решаване на търговските спорове чрез диалог и консултации", заяви Гуо Дзякун.