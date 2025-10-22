ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Томас Мюлер изпревари Меси в класация

КМГ: Министерството на отбраната на Китай предупреди Австралия да спре с провокациите относно нарушаването на китайското въздушно пространство

КМГ

На 19 октомври австралийският патрулен самолет P-8A, патрулиращ в Южнокитайско море, беше „подложен на небезопасни и непрофесионални действия" от китайската военна авиация Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес говорителят на Министерството на отбраната Дзян Бин отговори на въпроси на журналисти относно навлизането на австралийски военен самолет в суверенната въздушна зона на архипелага Сиша в Южнокитайско море. Това съобщи КМГ.

На 19 октомври австралийският патрулен самолет P-8A, патрулиращ в Южнокитайско море, беше „подложен на небезопасни и непрофесионални действия" от китайската военна авиация, която изстреля смущаващи гранати, създавайки „опасност" за самолета и екипажа. Това съобщиха австралийските власти по-рано по случая.

Дзян Бин коментира, че изявлението на австралийската страна изопачава истината и е опит да се прикрие неговите злонамерени действия, свързани с незаконното навлизане на въздушни сили в китайското въздушно пространство. „Ние изразяваме силно недоволство и сме предали официално позицията си пред Австралия", заяви говорителят.

Южният военен окръг на КНОА е организирал военни сили за решително спиране и прогонване на австралийски самолети, нарушаващи въздушното пространство на китайския архипелаг Сиша. Свързаните действия са законни, подходящи и изпълнени професионално и сдържано. „Ние призоваваме австралийската страна незабавно да прекрати нарушаващите и провокативни действия и пропагандата, за да се избегне увреждането на отношенията между двете страни и техните армии. Китайската армия ще продължи с необходими мерки за защита на суверенитета и безопасността на страната за поддържане на регионалния мир и стабилност", заяви говорителят.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

