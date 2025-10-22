Турските власти заловиха близо 800 мигранти и трафиканти

Турските власти са заловили общо 783 нелегални мигранти и 169 трафиканти в рамките на мащабна операция, проведена вчера във всички 81 окръга на страната, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в профила си в социалната мрежа Ен Сосял.

От публикацията на Йерликая става ясно, че в рамките на акцията са били проверени близо 7000 обществени места и над 3500 изоставени сгради, като са направени проверки на повече от 430 000 души, предаде БТА.

Йерликая подчерта, че процедурите по депортирането на задържаните мигранти вече са започнали и написа: „Турция е модел за целия свят в управлението на миграцията – такъв, който зачита човешките права и свободи, придържа се към върховенството на закона и цивилизационните ценности и никога не прави компромис с обществения ред и сигурност. Поздравявам всички, които са допринесли за това усилие."