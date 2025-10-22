ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Томас Мюлер изпревари Меси в класация

КМГ: Уан Уънтао: Китайските мерки за контрол върху износа на редкоземни елементи са нормална практика

КМГ

548
Китай се стреми да гарантира стабилността на глобалната индустриална верига Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 21 октомври министърът на търговията на Китай Уан Уънтао участва във видео преговори с европейския комисар по търговията и икономическата сигурност Марош Шефчович. Двамата обмениха мнения по въпросите за контрола върху износа и антисубсидийното разследване на ЕС срещу вноса на китайски електромобили. Уан Уънтао проведе и телефонен разговор с министъра на икономиката на Нидерландия Винсент Кареманс, с който обсъдиха казуса с компанията Nexperia. Това съобщи КМГ.

Уан Уънтао подчерта, че мерките на Китай относно контрола върху износа на редкоземни елементи представляват нормална стъпка за усъвършенстване на системата за управление на износа в съответствие със закона. Те отразяват ангажимента на страната към поддържането на световния мир и стабилност. Той допълни, че Китай се стреми да гарантира стабилността на глобалната индустриална верига и винаги е улеснявал европейските компании, които развиват сътрудничество с китайски партньори.

Относно казуса с компанията Nexperi, Уан Уънтао заяви, че Китай винаги е бил против политизирането на търговско-икономическите въпроси с мотива за защита на националната сигурност. „Надяваме се европейската страна да играе конструктивна роля за намиране на подходящ начин за разрешаване на въпроса в най-скоро време."

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

