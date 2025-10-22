КМГ: Министърът на търговията на Китай проведе телефонен разговор с министъра на икономиката на Нидерландия

На 21 октомври министърът на търговията на Китай Уан Уънтао проведе телефонен разговор с нидерландския министър на икономиката Винсент Кареманс, в който основно разговаряха за казуса с компанията Nexperia. Това съобщи КМГ.

Уан Уънтао подчерта, че Китай отдава голямо значение на икономическото и търговското сътрудничество с Нидерландия. Той призова Нидерландия, с оглед запазването на сигурността и стабилността на глобалните производствени и снабдителни вериги, да спазва духа на договорите, принципите на пазарната икономика и върховенството на закона. Китай очаква своевременно решаване на възникналите въпроси, защита на законните права и интереси на китайските инвеститори и създаване на справедлива, прозрачна и предвидима бизнес среда.

Кареманс заяви, че Нидерландия отдава голямо значение на икономическите и търговските отношения между двете страни и е готова да поддържа тясна комуникация с Китай, за да се намери конструктивно решение на въпроса с Nexperia.