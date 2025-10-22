КМГ: Глобалната употреба на юана ще бъде разширена

Китай вероятно ще продължи да разширява глобалното използване на юана постепенно и разумно по време на „15-ата петилетка" (2026-2030г.), като същевременно ще продължи да насърчава стабилна среда за използване и държане на китайската валута, съобщиха официални лица и експерти. Това съобщи КМГ.

Тъй като ориентираната към долара международна парична система изглежда все по-крехка, усилията за повишаване на глобалния профил на юана се разглеждат като важни не само за гарантиране на финансовата сигурност на Китай, но и за повишаване на устойчивостта на глобалната парична рамка, допълниха те.

Китайската народна банка заяви, че Китай ще продължи да подобрява средата както за местните, така и за чуждестранните субекти, притежаващи и използващи юани, тъй като трансграничното използване на юана е естествен процес.

„Бъдещите стъпки за отваряне вероятно ще следват предпазлив и постепенен подход, отразяващ дългогодишния принцип на Китай да се движи напред стъпка по стъпка, за да гарантира както безопасност, така и напредък", заяви Гуан Тао, главен икономист на инвестиционната банка на Китай

„Тъй като ролята на Китай в световната икономика и търговия продължава да расте, очакваме международното използване на юана да расте", каза Маршал Милс, старши представител на Международния валутен фонд в Китай.