Отиде си легендарен музикант, създал гръцкия рок (Видео)

Непримирим борец срещу хунтата, романтичен, но и твърд реалист, Дионисис Саватопулос е определян като "музикален герой, въплътил всички лица на съвременния грък"

Дионисис Саватопулос, един от последните велики творци на Елада, достоен наследник на Теодоракис и Хадзидакис, създател на гръцкия рок, "сватовник" на електрическия звук с традиционните и фолклорните ребетико песни, пионер, но и дълбоко свързан с великото си музикално минало, си отиде вчера на 80 години.

Музикалният свят и феновете в южната ни съседка тъгуват за загубата, а велики изпълнители като Даларас изтъкват приноса на Дионисис към гръцката музика. Премиерът Кирякос Мицотакис също отбеляза каква голяма загуба е това за страната му. "Не искам да повярвам, че нашият Дионисопулос вече го няма", тъжно отбеляза той.

"Романтичен, но и твърд реалист, непримирим борец срещу хунтата. Той беше феномен - както артистичен, така и социален. Смъртта му представлява края на една епоха, а празнотата, оставена от отсъствието му, е огромна", пише "Прототема".

И нарича Савопулос "музикалният герой, който въплъщаваше всички лица на съвременния грък".

Според сънародниците му Саватопулос не е бил еднозначен. "Постоянно нещо го тласкаше да върви срещу течението. Той беше ляв, когато комунизмът беше забранен. Беше рокаджия, когато електричеството още не беше на мода. Пишеше и фоклорни песни, когато този звук се смяташе за маргинален. Обяви се срещу ПАСОК, когато Папандреу беше много силен, критикуваше СИРИЗА, когато тя устремно завзе властта", описват характера му.

По време на хунтата е хвърлен в затвора, където продължава да пише и пее за свободата и човешкото достойноство.

В същото време е демонстрирал помирение и единство около неопределена обща цел. "А когато грабваше китарата и започваше да пее по магически начин, всички бяха повлечени по пътеките на неговите музикални истории, които бяха толкова познати, сякаш записани в гръцката ДНК", изтъкват музикалните критици в южната ни съседка.

Деонисис бележи незаличимо десетилетия с новаторските си композиции и поетични текстове. Той въвежда рок звука в местната звукозаписна индустрия и майсторски го съчетава с традиционни и фолклорни или ребетико влияния, основавайки нова музикална „школа", в чието лоно процъфтяват велики автори на песни и изпълнители.

Родом е от Солун, където записва да учи право, но не го завършва, защото се отдава на музиката. Мести се през 60-те години в Атина и там се развива като музикант.

Още не е уточнено кога ще е погребението му, но се очаква стълпотворение от негови почитатели.