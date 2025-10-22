Шофьор се вряза в бариера на Белия дом (Видео)

Мъж беше задържан, след като се вряза с колата си в една от охранителните бариери пред Белия дом, съобщи NDTV.
Инцидентът е станал в 22:37 ч. местно време във вторник при бариерата, намираща се на ъгъла на 17-та улица, съобщиха от Тайните служби.
Автомобилът е проверен и в него не е имало нищо съмнително, но шофьорът му е арестуван веднага. Самоличността му все още не е ясна, нито мотивът за действията му.
Видеозаписи от инцидента пред Белия дом се разпространиха бързо в социалните мрежи. На записите се вижда как служители на тайните служби проверяват разбития автомобил, измерват го и го фотографират.
Американският президент Доналд Тръмп е бил в Белия дом по време на инцидента.
Мястото на инцидента се намира югозападно от жилищния комплекс на президента и по-близо до централата на Американския Червен кръст.
Белият дом не е бил затворен, но пътят, водещ до портата, е бил отцепен, докато полицията извози колата.
Това не е първият случай на катастрофа с кола пред портата на Белия дом. Миналата година, през януари и май, имаше подобни катастрофи с коли пред охранителните порти.
Но инцидентът се случва няколко дни след като беше открит подозрителен "ловен" пост с пряка видимост към мястото, където президентът Тръмп щеше да слезе от Air Force One.
BREAKING NEWS: car at White House appears to have either stopped at or struck the barricades and several blocks around the complex now shut down as Secret Service investigates. pic.twitter.com/unJ14nj4G5— Scott Thuman (@ScottThuman) October 22, 2025