Лувърът отвори врати за първи път след кражбата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лувърът отвори врати за посетители на 22 октомври, три дни след като беше затворен заради кражбата на скъпоценни кралски бижута.

Това съобщи журналист на АФП, цитиран от БГНЕС.

От 9:00 ч. (10 ч. българско време), обичайното работно време на музея, първите посетители започнаха да влизат в световноизвестната институция. Музеят обаче обяви, че галерията „Аполон", където се случи кражбата на 19 октомври, остава затворена.

Десетки следователи търсят виновниците за обира. Те работят по теорията, че това е била организирана престъпна група, която се е качила по стълба на камион, за да проникне в музея, а след това е изпуснала диамантена корона, докато е бягала.

Групата е откраднала осем безценни предмети, включително колие от смарагди и диаманти, което Наполеон I е подарил на съпругата си императрица Мария-Луиза, и диадема, която някога е принадлежала на императрица Евгения и е обсипана с близо 2000 диаманта.

Разочаровани туристи бяха върнати от входа на Лувъра в центъра на Париж ден след кражбата, а музеят остана затворен и на 21 октомври, съгласно обичайния си график.

Най-посещаваният музей в света, миналата година посрещна 9 милиона души в обширните си коридори и галерии.

Кражбата поднови спора за липсата на сигурност във френските музеи, след като миналия месец бяха ограбени още две институции.