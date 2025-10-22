Близо 500 000 000 евро годишно струват на данъкоплатците фермите за кожи в ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нов доклад разкрива икономическата и екологична вреда от индустрията за ценни кожи. Междувременно Полша гласува „за" забрана на фермите за кожи – значима стъпка за най-големия производител в Европа. Това съобщиха от ЕП.

Новият доклад „Пълна отчетност за разходите на индустрията за ценни кожи в ЕС" показва, че отглеждането на животни за ценни кожи струва на европейските граждани 446 милиона евро годишно.

Фермите за кожи в ЕС са в икономически колапс – броят им е намалял със 73% за последните десет години, а се очаква спад от още 15–20% до 2028 г.

Индустрията генерира отрицателна брутна добавена стойност от 9,2 млн. евро годишно, което означава, че намалява, вместо да допринася за икономиката на ЕС. Въпреки това, фермите продължават да получават публични субсидии като компенсации за загубени продажби.

С рязкото спадане на цените на кожите, секторът вече не е рентабилен. В същото време екологичните щети от дейността му се оценяват на 226 млн. евро годишно, а разходите за обществено здраве – на 211 млн. евро годишно.

Емисии от фермите се свързват с респираторни заболявания и преждевременна смърт в Европа. А по време на пандемията от COVID-19 фермите за норки доказаха потенциала си да бъдат огнища на опасни зоонози.

Индустрията осигурява по-малко от 0,003% от работните места в ЕС – процент, сравним с вече изчезнали сектори като отдаването под наем на видеокасети (VHS).

Именно заради доказаната вреда върху биоразнообразието, през 2022 г. Министерството на околната среда и водите издаде заповед за забрана на вноса и развъждането на американски норки у нас.

След обжалване от собственика на последната ферма за кожи от норки, Върховният административен съд потвърди заповедта през август 2025 г. Още преди това решение, фермата с капацитет от почти 130 000 норки прекрати дейността си.

Законопроект за пълна забрана на фермите за ценни кожи (включително за чинчили и енотовидни кучета) е внесен в Народното събрание, но все още не е разгледан.

На 17 октомври 2025 г., полският Сейм прие закон за забрана на фермите за кожи – с 339 гласа „за", срещу 78 „против" и 19 „въздържал се".

Полша е най-големият производител на ценни кожи в Европа, а забраната ще спаси живота на около 3 милиона животни годишно.

Законопроектът предстои да бъде гласуван в Сената и подписан от президента.

Докладът на икономиста Грифин Карпентър беше представен в Европейския парламент на 14 октомври 2025 г.

Гражданите на ЕС очакват отговор от Европейската комисия относно Европейската гражданска инициатива „Европа без кожи", подкрепена от над 1,5 милиона подписа. Комисията трябва да реши дали ще подкрепи забрана на фермите за кожи в целия ЕС и на вноса на ценни кожи от трети страни.