Фабрика в Косово ще произвежда 20 млн. патрона годишно

Първата фабрика за боеприпаси, която ще бъде изградена в Косово, се очаква да произвежда 20 милиона патрона годишно, съобщи косовският вестник "Коха диторе", като се позова на турската агенция Демирйорен (ДХА).

Проектът за изграждането ѝ ще бъде осъществен от турската държавна компания MKE (Makine ve Kimya Endüstrisi – Компания за машиностроителна и химическа промишленост) и се очаква да приключи през 2026 г., пише БТА.

Съгласно споразумението за изграждането на фабриката, което беше подписано през декември миналата година. турската компания MKE ще снабди Косово с оборудване за производство на гилзи и куршуми, монтажни и товарни линии, както и лаборатории и оборудване за провеждане на тестове, отбелязва ДХА. Освен това турски експерти ще предлагат обучения за производството, съхранението, поправката и техническата поддръжка за местната работна сила. Изграждането на производствените цехове също ще бъде осъществено от турската компания.

Косовският премиер Албин Курти заяви през ноември миналата година, че Косово цели да изгради първата си фабрика за боеприпаси и лаборатория за проектиране на дронове като част от усилията за укрепване на местната отбранителна индустрия, припомня "Коха диторе".