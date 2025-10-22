Тръмп ще превзема и мондиала

Американският президент е готов да погази всички правила на ФИФА и да обърка тотално програмата на световното, за да накаже кметовете бунтари

Mного малко хора вярваха, че ще се вдигне от калта и ще се намести отново на царския трон. По-скоро очакванията бяха да го изправят пред съда след онази мини гражданска война пред вратите на Капитолия, в чието възбуждане имаше пряко участие. Само че Доналд Тръмп за пореден път доказа, че с него шега не бива. Първо разби прогнозите на уж безгрешните анализатори, след това унижи демократите и техния президентски кандидат Камала Харис и накрая се саморазправи с всичките си врагове по различните етажи на американската власт.

Сега шефът на най-мощната в икономическо и военно отношение държава

се е заел да превзема всяко нещо по света, което му е интересно или ще донесе някаква полза за неговото управление. На 60-те хиляди жители на Гренландия засега им се разминава, но същото не може да се каже за търговците на дрога в държавите около Карибско море, които вече бяха посетени от американски изтребители. Доналд Тръмп също така превзе само за себе си ролята на световен умиротворител и за една бройка се размина с Нобеловата награда. Да не говорим за икономическата му експанзия и новите мита, които накараха почти всички държави по света да свият перки и да се съобразят с неговите правила.

И ето че дойде ред на световното първенство по футбол. С наближаването на мондиала, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, Тръмп отделя все повече внимание на спорта, който иначе никога не би седнал да гледа по телевизията. Този негов интерес е лесно обясним при положение, че се очаква най-големият футболен форум да донесе приходи в порядъка на 40 млрд. долара и да отвори поне 200 000 нови работни места.

На този фон опитният бизнесмен, облечен в ужасно много власт, се разбърза да уреди нещата така, че всичко да мине, както на него му се иска. Преди дни той посрещна боса на ФИФА Джани Инфантино и двамата се разбраха да бъде създадена работна група, която да се погрижи за подготовката на мондиала. А домакинът на Белия дом обеща лично да ръководи мозъчния тръст и дори вече даде първата си смела идея за преместване на мачовете от градовете домакини, които му се струват опасни за феновете.

Предложението категорично противоречи на правилата на ФИФА, които са писани още преди Тръмп. Само че Джани Инфантино не намери сили у себе си да отхвърли категорично подобна възможност и дори подсказа, че може да се съобрази с тази настоятелна препоръка от страна на американския президент.

А как би трябвало да се действа, ако се спазва буквата на закона? Световното първенство по футбол е собственост на ФИФА и е в правомощията на глобалния ръководен орган на футбола да определя кои градове ще приемат мачове от световното. Това впрочем се случи още преди една година, когато експертите на Инфантино се срещнаха с кметовете на големите градове в САЩ, Мексико и Канада и подписаха договори с тези от тях, които изразиха желание и показаха възможности да домакинстват на голямото шоу. Накрая се оказа, че в 11 американски, три мексикански и два канадски града ще се играят мачове от световното. Дотук

всичко изглежда подредено, ясно и лесно за организиране.

Само че ситуацията се промени коренно, след като Тръмп реши да прати войски на Националната гвардия в големите градове, които според него не се справят с нелегалните имигранти и престъпността. Тези градове се ръководят от кметове демократи, които категорично се противопоставиха на тази намеса във вътрешните им работи. Нещата ескалираха и враждуващите страни изостриха тона, а едно журналистическо подхвърляне даде добра идея на държавния глава как да се саморазправи с противниците си.

По време на пресконференция в Белия дом репортер се обърна към държавния глава с думите: "Имиграция, престъпност и световното първенство?", а след витиеватия отговор на домакина му представителят на медиите попита: "Могат ли мачовете да бъдат преместени от градовете, в които отказват да сътрудничат с вашите инициативи за борба с престъпността и имиграционни инициативи?". В първия момент Тръмп отхвърли подобна възможност, но явно репортерското питане се загнезди в главата му и в края на разговора той отсече: "Всъщност вашият въпрос е много справедлив и ако сметна, че не е безопасно, ще ги преместим в друг град, абсолютно".

Впоследствие президентът явно е дооформил плана си да накаже кметовете демократи, като ги лиши от възможността да приемат милиони туристи и да спечелят милиарди долари. По време на друга своя среща с медиите милиардерът обясни и как точно ще бъдат заобиколени законите на ФИФА. "Ако усетя, че има опасни условия, бих се обадил на Джани - шефа на ФИФА, който е феноменален - и бих казал: Нека го преместим на друго място. И той би го направил Не би искал да го направи, но би го направил много лесно".

Градоначалниците на Сиатъл, Сан Франциско, Лос Анджелис и Канзас Сити, естествено, реагираха остро на заканите, тъй като се очаква именно те да бъдат подложени на най-голям натиск с наближаването на световното. "Служителите по обществената безопасност работят на пълни обороти и ние гарантираме, че всички гости на Канзас Сити ще се чувстват прекрасно по време на световното. ФИФА обича Канзас Сити и Канзас Сити обича ФИФА. Ще се оправим", отсече кметът на града Куинтън Лукас. Негови колеги бяха доста по-крайни, описвайки плановете на Тръмп да мести мачове като "бръщолевения на един лунатик". И наистина вариантът да бъде избран 12-и американски град домакин граничи с научната фантастика, тъй като в оставащите осем месеца никой не би могъл да направи организацията и да извади необходимата сума. Другият вариант е някои от градовете, управлявани от кметове републиканци, да вземе още мачове, за да бъдат наказани бунтарите, но това ще обърка фатално програмата. А и вече започна продажбата на билетите, на които е на писано името на стадиона. Изглежда невъзможно, но да не забравяме, че жребият за световното ще се проведе през декември във Вашингтон, а официален гост ще бъде именно Доналд Тръмп. А когато той е замесен, никога не казвайте "никога".