Кремъл: Текат подготовки за срещата Путин-Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Извършва се подготовка за срещата между руския президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп, съобщи руският заместник-външен министър Сергей Рябков, цитиран от руската държавна агенция РИА Новости, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"Подготовките за срещата продължават", цитиран е да казва Рябков. "Аз не виждам някакви големи препятствия. Въпросът е дали очертаните параметри от президентите, когато бяха в Анкоридж, ще бъдат конкретизирани с подробности. Това е труден процес, признавам си – но точно за това са дипломатите."

Рябков каза още, че не може да потвърди, че Русия е съобщила позицията си на Вашингтон в така наречения "неофициален документ".

По-рано двама американски представители заявиха пред Ройтерс, че Русия е потвърдила предишните си условия за постигане на мирно споразумение с Украйна в "неофициален документ".