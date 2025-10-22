Белгийски фирми увеличават охраната си срещу заплахи от активисти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Белгийските фирми значително увеличават броя на частните охранители, които наемат, показва проучване на компанията G4S, цитирано от агенция Белга. Причината е нарастващата заплаха от активистки организации като "Код червено" и "Спрете въоръжаването на Израел".

Над 80% от белгийските мениджъри по сигурността смятат, че активистите представляват физическа заплаха за техните компании и висшето им ръководство, се посочва в проучването, предаде БТА.

"Компаниите са искрено обезпокоени, когато се обявяват протестни действия, и често искат да се увеличи броят на охранителите на място. В някои пристанищни компании се иска удвояване на броя на охранителите, докато във високотехнологичните индустрии може да се стигне и до четирикратно увеличение", казват от G4S Belgium.

Близо половината от белгийските компании (48%) съобщават, че заплахите срещу висши ръководители са се увеличили през последните две години.

Фирмите също изразяват загриженост относно разпространението на дезинформация и невярна информация - 78% от анкетираните заявяват, че са били обект на подобни кампании през последната година. В резултат 74% от компаниите възнамеряват да увеличат бюджетите си за физическа сигурност.

През последните години Белгия стана арена на поредица от екологични и геополитически протести, насочени срещу пристанищата и енергийния сектор. Активистки групи се опитаха да нарушат дейности, свързани с изкопаеми горива, както и с доставките на оръжие за Израел.

"Код червено" е движение за "климатична справедливост", което води кампания срещу изкопаемите горива и включва активисти от Белгия, Нидерландия, Германия, Дания и Обединеното кралство. Групата е организирала трансгранични блокади на енергийна инфраструктура и пристанищни терминали.

"Спрете въоръжаването на Израел" се насочва срещу компании, участващи в търговията с оръжие или логистични операции, свързани с Израел, и често организира демонстрации в промишлени обекти, пристанища и срещу доставчици на оръжие.