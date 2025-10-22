Заклаха християнски инфлуенсър в инвалидна количка, докато предава на живо в ТикТок

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Християнски инфлуенсър в инвалидна количка беше брутално убит, докато предава на живо в ТикТок, съобщи "Дейли мейл".

45-годишният иракчанин Ашур Сарная беше намушкан във врата на 10 септември вечерта пред блока, където живее в Лион, Франция.

За убийството е задържан алжирец, а разследването е за тероризъм.

Сарная бе активен в социалните мрежи, където активно публикуваше видеоклипове за вярата си. Той е починал от раните си, а нападателят е избягал пеша от мястото на убийството.

Предполагаемият убиец е арестуван по-късно в Италия. Той е на 28 години и е от Алжир. Пристигнал е в Милано с автобус на 12 септември, след което пътувал през Рим, преди да се отправи на юг.

На 2 октомври полицията го задържала в Андрия, в дома на сънародници от Алжир, въз основа на европейска заповед за арест.

Полицията съобщи, че при ареста му е бил иззет голям нож.

Франция е поискала екстрадирането му, но към днешна дата той все още се намира в Италия. Петима души са задържани за предполагаем контакт с убиеца, но по-късно са освободени без обвинения.

Разследващите все още не са посочили ясен мотив за престъплението. На 9 октомври обвинението беше разширено, за да включи престъпленията „убийство във връзка с терористична дейност" и „престъпна терористична асоциация".

Парижката антитерористична единица, която от известно време наблюдава случая, сега официално пое разследването, въпреки че властите не разкриха какви доказателства са довели до промяната в класификацията.