Германия временно отзова посланика си в Грузия

Германия отзовава временно за консултации посланика си в Грузия, обяви Министерството на външните работи в Берлин, цитирано от ДПА.

В публикация в Екс в неделя вечер ведомството посочи, че грузинското ръководство e предприело враждебни действия срещу Европейския съюз и лично срещу германския посланик Петер Фишер.

Министерството допълни, че по тази причина е взело решението да отзове Фишер от Тбилиси, докато обмисли как да постъпи по-нататък. Дипломатическото ведомство посочи, че Грузия специално ще бъде поставена като тема на заседанието на външните министри от ЕС ден по-късно.

Преди около две седмици Министерството направи пред грузинския шарже д'афер в Берлин официален демарш срещу отношението към Фишер.

Грузинският премиер Иракли Кобахидзе обвини дипломата, че се меси във вътрешните работи на страната му, а поводът бяха многократните критики от страна на Фишер срещу авторитарния курс на правителството в Тбилиси, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

В края на септември Фишер си навлече упреци от страна на грузинското ръководство, след като отиде на съдебно заседание срещу опозиционни фигури и поради това бе извикан да дава обяснения в Министерството на външните работи в Тбилиси.

Грузия от около година се намира в тежка политическа криза, отбелязва германското издание „Франфуртер алгемайне цайтунг".