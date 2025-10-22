Арестувани журналисти с награда за свобода на мисълта "Сахаров"

Арестуваните журналисти Анджей Почобут от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия са носители на наградата за свобода на мисълта "Сахаров" 2025 година. Това обяви в пленарната зала на Европейския парламент (ЕП) в Страсбург председателката Роберта Мецола. Официалната церемония по награждаване на лауреатите, на която са поканени да присъстват всички номинирани, ще бъде по време на пленарната сесия през декември.

Анджей Почобут и Мзия Амаглобели в момента са в затвора за това, че са вършили работата си и са дали гласност на несправедливостта, каза в речта си Мецола. Тя заяви, че тяхната смелост ги е превърнала в символи на борбата за свобода и демокрация.

Този парламент стои зад тях и зад всички, които продължават да отстояват свободата, посочи председателката. Роберта Мецола поздрави останалите номинирани за наградата и изказа благодарност към политическите групи за техните номинации.

Мецола приветства опозиционните лидери от Беларус Сергей Тихановски и Светлана Тихановска, които присъстват днес в пленарната зала. "Тяхното присъствие тук ни напомня какво е заложено на карта и защо ЕП никога не трябва да се примирява или да извръща поглед от несправедливостите", заяви председателката на парламента, цитирана от БТА.

Наградата „Сахаров" за свобода на мисълта е най-високото отличие на Европейския съюз (ЕС) в областта на правата на човека. От 1988 г. насам тя се присъжда ежегодно от Парламента на лица, групи или организации в знак на признание за техния изключителен принос в областта на правата на човека, свободата на изразяване или защитата на демократичните ценности. Тя носи името на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров.