Светлана Тихановска: Още от първия ден Европейският парламент беше на наша страна

Още от първия ден Европейският парламент беше на наша страна. Докато правителствата се колебаеха, вие действахте - осъждайки фалшивата легитимност на президента на Беларус Александър Лукашенко. Това заяви лидерката на беларуската опозиция в изгнание Светлана Тихановска в Европейския парламент в Страсбург, където бяха обявени носителите на наградата за свобода на мисълта "Сахаров" 2025 година.

Носители на наградата са арестуваните журналисти Анджей Почобут от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия, съобщи БТА.

Преди пет години, когато току що бяхме спечелили изборите и десетки хиляди вече бяха задържани, вие ми казахте да не се отказваме, обърна се Тихановска към председателката на Европейския парламент Роберта Мецола. Казахте ни, че винаги ще бъдете до нас и спазихте обещанието си, допълни опозиционната лидерка.

Заедно подписахме меморандум за сътрудничество между Европейския парламент и демократичните сили на Беларус, с което показахме, че полагащото се място на Беларус е в Европейския съюз, подчерта Тихановска.Тя благодари на всеки евродепутат, защитил правото на Беларус на самоопределение и демокрация.

Съпругът на Светлана, Сергей Тихановски, който също присъства на обявяването на носителите на наградата "Сахаров" заяви, че Европа трябва да стане активен играч в Беларус. По думите му от 2020 г. насам народът на Беларус не приема и не одобрява действията на президента Лукашенко, въпреки че хората не са се разбунтували. Според Тихановски хората в Беларус разбират, че без истински съюзници ще загубят борбата.

Беларусите биха искали да се присъединят към НАТО, но след случилото се в Украйна, те никога няма да повярват, че ще бъдат приети.

Роберта Мецола заяви по-рано днес, че Европейският парламент стои зад Светлана Тихановска и Сергей Тихановски, както и зад всички, които продължават да отстояват свободата и демокрацията.