Русия бомбардира детска градина в Харков (Снимки)

Около 50 деца е трябвало да бъдат евакуирани от детска градина, поразена от руски дрон в източния украинския град Харков, един човек е загинал, а седем души са ранени, като броят на пострадалите деца се уточнява, съобщи украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко в социалната мрежа „Фейсбук“, цитиран от Укринформ и БТА.

„Спасителите и полицията изнасят деца след руски удар по детска градина. Малките ръчички се вкопчват в плещите на тези, които ги спасяват и защитават. Руските действия нямат принципи и не следват правила. Единствено разруха и гибел“, написа Клименко.

Полицията, заедно със Службата за сигурност на Украйна документират военните престъпления на Русия срещу цивилни и деца.

„Към момента се съобщава за един загинал и за още седмина ранени. Около 50 деца са евакуирани. Броят на пострадалите деца се уточнява“, заяви министърът.

ДПА допълва, че кметът на Харков Игор Терехов е потвърдил информацията. Той съобщи, че ударът е причинил пожар в частна детска градина. Според него няколко удара с дрон са засегнали североизточната част на града тази сутрин.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски написа в социалната мрежа „Екс“, че последното нападение показва, че Русия „плюе в лицето“ на онези, които се стремят към мирно решение.

Преди войната Харков има население от около 1,4 млн. души. Вторият най-голям град в Украйна е разположен на едва 35 км от границата с Русия и е често подлаган на обстрел.