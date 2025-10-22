37 арестувани в Гърция за източване на земеделски субсидии от ЕС

Гръцката полиция арестува десетки хора в цялата страна днес като част от разследване на скандал с фалшифицирани собствености върху земя и добитък с цел получаване на селскостопански субсидии от ЕС, предадоха Ройтерс и в. "Катимерини". Мащабната полицейска операция беше стартирана вчера сутринта в множество региони на Гърция. Досега в рамките на операцията са извършени 37 ареста, според информация на гръцката полиция, цитирана от "Катимерини" и БТА.

Операцията на отдела за организирана престъпност на гръцката полиция, често наричан „гръцкото ФБР“, обхваща градовете Солун, Пела, Янина, Атика и Крит, посочва вестникът. Тя е съсредоточена върху престъпна мрежа, обвинена в незаконно получаване на селскостопански субсидии от Европейския съюз чрез фалшиви декларации, подадени до агенцията за селскостопански субсидии ОПЕКЕПЕ.

Според властите арестуваните не са фермери или земеделски производители. Предполагаемият лидер на организацията е 38-годишен бивш служител на център за регистрация на земеделски стопанства (ЦРЗС) в град Яница, регион Пела, а 36-годишен мъж, който в момента работи в офис на ЦРЗС в Крит, също е замесен.

Разследващите изчисляват, че мрежата е получила чрез измама над 20 милиона евро субсидии, от които най-малко от 5 до 10 милиона евро са придобити незаконно.

Операцията се проведе в координация с Европейската прокуратура, която започна разследване преди около година и половина, припомня „Катимерини“. Паралелно служебно разследване беше започнато от гръцките власти и двете разследвания се обединиха около едни и същи лица.

Смята се, че дейността на групата е извършвана между 2018 и 2024 г. Повечето от замесените не са свързани със земеделска земя, а ядрото на групата се смята, че се състои от между 6 и 15 души.