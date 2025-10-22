Двама полицаи ще охраняват Никола Саркози в затвора

Бившият френски президент Никола Саркози ще бъде охраняван от двама полицаи, разположени в близка килия, докато е в затвора, за да се гарантира, че няма да му бъде навредено, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Вчера Саркози започна да излежава петгодишната си присъда, след като беше осъден за заговор за набиране на средства за предизборната си кампания от Либия. Той пристигна в затвора "Санте" в Париж – зрелищно падение за човека, който ръководеше страната от 2007 до 2012 г., отбелязва Ройтерс.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез заяви пред радио "Юроп 1", че двамата полицаи, които са част от охраната на бившите президенти, ще бъдат разположени за постоянно в съседна килия, по време на излежаване на присъдата от Саркози.

"Бившият президент на републиката има право на охрана заради статута си. Има явна заплаха срещу него и тази охрана ще бъде поддържана, докато е в затвора", добави Нуниез.

Той добави, че полицаите ще останат до Саркози "толкова дълго, колкото е необходимо". Те ще бъдат членове на екип, който ще дава ротационни смени в затвора, съобщиха френските медии.

Саркози ще излежава присъдата си в изолирана част на затвора, където затворниците се настаняват в единични килии и се държат отделно по време на излизанията на открито, което означава, че той няма да има контакт с други затворници.

Синдикатите на затворническите надзиратели протестираха срещу присъствието на полиция. Един от тях заяви, че персоналът в затвора "Санте" е достатъчен, за да гарантира безопасността на затворниците и присъствието на полиция не е необходимо.

Адвокатите на Саркози подадоха молба за предсрочното му освобождаване, която очаква да бъде разгледана на заседание на съда. Те заявиха, че очакват това да се случи до месец и се надяват бившият президент да бъде пуснат на свобода преди Коледа.

Саркози непрекъснато отрича повдигнатите му обвинения и нарече случая политически мотивиран.