Австрийският канцлер Щокер влиза в болница за операция

Австрийският канцлер Кристиан Щокер от Австрийската народна партия ще се подложи на операция в края на октомври, предаде АПА и БТА.

От дълго време той страда от болки в гърба и по лекарско предписание в края на месеца ще бъде извършена съответната "рутинна интервенция", съобщи канцеларията на канцлера. След престоя в болницата федералният канцлер ще изпълнява служебните си задължения от дома си за известно време.

По време на отсъствието си, Щокер, който утре ще участва в срещата на върха на ЕС в Брюксел, ще бъде заместен при необходимост от вицеканцлера Андреас Баблер от Австрийската социалдемократическа партия или държавния секретар Александър Прьол, се посочва в прессъобщението.