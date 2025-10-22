ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВИП затворниците и Саркози

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21556249 www.24chasa.bg

Австрийският канцлер Щокер влиза в болница за операция

1324
Кристиан Щокер Снимка: Х

Австрийският канцлер Кристиан Щокер от Австрийската народна партия ще се подложи на операция в края на октомври, предаде АПА и БТА.

От дълго време той страда от болки в гърба и по лекарско предписание в края на месеца ще бъде извършена съответната "рутинна интервенция", съобщи канцеларията на канцлера. След престоя в болницата федералният канцлер ще изпълнява служебните си задължения от дома си за известно време.

По време на отсъствието си, Щокер, който утре ще участва в срещата на върха на ЕС в Брюксел, ще бъде заместен при необходимост от вицеканцлера Андреас Баблер от Австрийската социалдемократическа партия или държавния секретар Александър Прьол, се посочва в прессъобщението. 

Кристиан Щокер Снимка: Х

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса