Турция отрече да е експулсирала християни, обявявайки ги за заплаха за националната сигурност

Християнската правозащитна организация Ей Ди Еф Интернешънъл (ADF International - Alliance Defending Freedom International) обвини Турция, че се е възползвала от законите за националната сигурност, за да експулсира над 200 християнски работници и техните семейства, или общо около 350 души, от 2020 г. насам, съобщи Стокхолмският център за свобода, цитиран от изданието "Търкиш минит", съобщи БТА. Центърът за борба с дезинформацията на турското президентство отхвърли тези твърдения като "напълно неверни".

Според публикацията те са били отправени от правозащитната организация на конференция за правата на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) във Варшава на 13 октомври. Както твърди групата, турските власти са квалифицирали чужденци християни като заплаха за националната сигурност и са им наложили забрана да се връщат в страната без представени доказателства за извършени нарушения.

"Това са мирни жители, пастори, учители, доброволци в църквата, които живеят в Турция от години със семействата си", заяви Лидия Рийдер, правен съветник в Ей Ди Еф Интернешънъл. "Определянето им като заплаха е явна злоупотреба със закона и атака срещу религиозната свобода. Свободата на вероизповедание не може да съществува, ако вярващите живеят под заплаха от експулсиране за практикуване на вярата си", добави тя.

Два дни по-късно, на 15 октомври, отправените твърдения бяха отхвърлени като "напълно неверни" и "част от целенасочена дезинформационна кампания, насочена срещу Турция" от Центъра за борба с дезинформацията към Дирекцията по комуникациите на турското президентство.

В изявление на Центъра за борба с дезинформацията към Дирекцията по комуникациите на турското президентство, цитирано от в. "Тюркийе", се подчертава, че Турция е страна, в която хора от различни религии, култури и вярвания живеят в мир от векове. Посочва се, че конституцията на страната гарантира свободата на вероизповеданието и съвестта и "никой гражданин не може да бъде подлаган на дискриминация въз основа на своята вяра".

Много църкви и манастири в страната, принадлежащи на християнски общности, са възстановени с държавна подкрепа и отново отворени за богослужения, напомнят още от Центъра за борба с дезинформацията.