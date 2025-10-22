Зеленски пристигна в Швеция за преговори с отбранителната компания „Сааб“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на визита в Швеция, за да обсъди с шведския премиер Улф Кристершон възможностите за сключване на сделка с отбранителната компания "Сааб" (Saab), предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"Сааб" е производител на изтребителите "JAS-39 Грипен", самолетите за наблюдение "ГлобълАй" (GlobalEye), ракетни системи, противотанкови пехотни оръжия и друго военно оборудване.

Самолетът на Зеленски се приземи малко преди 11:00 ч. по Гринуич (14:00 българско време) на летището край град Линшьопинг. В този район се намира и заводът, в който "Сааб" произвежда изтребителите "Грипен".

"Ще обсъдим възможна голяма сделка за шведски износ", заяви Кристершон в ефира на шведското радио. По-късно премиерът каза пред репортер на телевизия Ес Ве Те, че той и Зеленски ще "разгледат един от абсолютно най-добрите изтребители в света", но не назова "Грипен" по име.

По-рано Кристершон заяви, че в момента не се обсъжда възможността за безвъзмездното предоставяне на изтребители "Грипен" на Украйна. Това обаче не означава, че Киев няма да може да закупи такива самолети, за да засили противовъздушната си отбрана в дългосрочен план.

Доставянето на шведски изтребители на Украйна беше обсъждана перспектива през последните две години. Киев обаче се фокусира върху въвеждането на въоръжение на произведени в САЩ изтребители Ф-16, като първите от тях бяха доставени в Украйна през август миналата година.

Въпреки това украински пилоти са посетили Швеция, за да изпробват "Грипен".

Говорител на "Сааб" заяви, че днес е голям ден за компанията. "Това показва, че има силна вяра в компетентността и в капацитета на "Сааб" като производител на изтребители", каза той.

В изявление на шведското правителство се посочва, че Зеленски и Кирстеншон ще дадат съвместна пресконференция, за да оповестят новини, свързани с износа на отбранително оборудване.