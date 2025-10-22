ЕП призовава за продължаване на подкрепата за беларуските демократични сили

Членовете на ЕП призовават за продължаване на ангажимента на ЕС към Беларус, като осъждат нарушенията на правата на човека и подчертават заплахата, породена от влиянието на Русия.

В резолюция, одобрена в сряда, Европейският парламент категорично осъжда репресиите в Беларус и изразява солидарност с противниците на режима на Лукашенко. Евродепутатите настояват за незабавно освобождаване на всички политически затворници и призовават за компенсации и възстановяване на техните права. Те също така осъждат злоупотребата със съдебните и правоприлагащите органи от страна на властите с цел нарушаване на правата на човека.

Лукашенко не е легитимен президент

Европейският парламент не признава Александър Лукашенко за законен президент на Беларус и членовете на ЕП потвърждават подкрепата си за беларуските демократични сили, ръководени от Святлана Циханоуска. Има широко разпространени доказателства и многобройни свидетелски показания, които сочат, че тя е била легитимният победител в президентските избори през 2020 г., докато режимът на Лукашенко незаконно е задържал властта, заявяват членовете на Европейския парламент.

Те призовават ЕС да осигури политическа, финансова и свързана със сигурността подкрепа за опозицията и да си сътрудничи с други държави, за да се присъедини към политиката на непризнаване. Евродепутатите искат ЕС и международните организации да формализират представителството на беларуските демократични сили в международни форуми като парламентарните асамблеи на Съвета на Европа, ОССЕ и НАТО.

Членовете на ЕП призовават за нови, свободни и честни избори под международно наблюдение, като подчертават, че всички избори, проведени на фона на репресии, не могат да отговарят на демократичните стандарти. Те предупреждават срещу инструментализирането от страна на Лукашенко на политическите затворници за изнудване на Запада, като отбелязват също така, че всеки път, когато са били освобождавани затворници, други впоследствие са били задържани.

Подкрепа за беларуското гражданско общество и разследване на нарушения на правата на човека

Членовете на ЕП се застъпват за подкрепа на беларуското гражданско общество, независимите медии, студентите и специалистите в изгнание чрез визи, стипендии, безвъзмездни средства и защитни мерки. Те осъждат нападенията срещу независимите медии, ограничаването на достъпа до интернет и задържането на журналисти . ЕС следва да предоставя на независимите медии системна и многогодишна помощ, включително финансиране, добавят те .

Резолюцията изисква спешни мерки за противодействие на транснационалните репресии от страна на беларуския режим, включително злоупотреба със заповеди за арест на Интерпол и защита на беларуските граждани в изгнание . ЕС и неговите държавичленки следва да продължат да разследват нарушенията на правата на човека и престъпленията срещу човечеството в Беларус и да подкрепят мерки за подвеждането под отговорност от извършителите, включително чрез международни съдилища.

Участие във войната на Русия срещу Украйна

Членовете на ЕП категорично осъждат участието на режима на Лукашенко във войната на Русия срещу Украйна и изразяват загриженост относно нарастващото военно присъствие на Русия в Беларус, като предупреждават, че разполагането на ядрени системи подкопава европейската сигурност. Те настоятелно призовават ЕС да засили санкциите, насочени срещу лицата, отговорни за репресиите, съучастието във войната и избягването на санкциите, съобщиха от пресцентъра на ЕП.

Парламентът призовава за задълбочено разследване и разбиване на беларуските и руските шпионски мрежи в ЕС и страните кандидатки и подчертава необходимостта от налагане на ограничения на руските и беларуските дипломати в Шенгенското пространство.

Резолюцията беше приета с 458 гласа „за", 18 „против" и 84 „въздържал се".